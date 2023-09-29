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Spor

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı Yamaha R25 Kadınlar Kupası, yarın İzmir'de başlayacak.

AA29 Eylül 2023 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın sürücü sayısını arttırmak için sosyal projelere imza atan Yamaha Motor Türkiye, Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na desteğini sürdürecek.

Organizasyonun ilk ayağı, Yamaha R25 Kadınlar Kupası olarak hafta sonu İzmir Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Sporcular pist branşında Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın yanı sıra 1000 cc, 600 cc, SS300, Open500 ve 125 SP sınıflarında da mücadele edecek. Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin yetenekli kadın sporcuları için Yamaha Kupası'nın büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Yetenekli gençleri spora kazandırma çabamız var. Gençlerimiz de bu konuda çok ilgili. Yamaha Kupası üçüncü yılında onlarca yeni genç kız kardeşimizi, yarışmacımızı motor sporlarına kazandırdı. Yamaha gibi diğer markalarımızın da genç yeteneklerimizi dünya arenasına çıkarmak için daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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