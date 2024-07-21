Türkiye olimpiyatlarda ''ata sporuyla'' gülüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11 güreşçiyle temsil edilecek Türkiye, olimpiyatlarda daha önce aldığı 104 madalyanın 66'sını bu branşta kazandı.

Atina 1896'da ilki düzenlenen oyunların ilk 3'ünde yer almayan Türkiye, Anvers 1920 Olimpiyatları, Los Angeles 1932 Olimpiyatları ve Moskova 1980 Olimpiyatları'na da katılmadı.

Londra 1908 Olimpiyatları'nda ilk kez temsil edilen Türkiye, yer aldığı 23 olimpiyatta 104 madalya sevinci yaşadı.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı madalyaların 66'sı güreşte, 11'i halterde, 9'u tekvandoda, 7'si boksta, 4'ü karatede, 3'ü atletizmde, 2'si judoda, birer de okçuluk ile cimnastikte geldi.

Güreş, bu istatistiklerle Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı branşı olarak ön plana çıktı.

İLK MADALYA GÜREŞTE



Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı ilk madalya güreşten geldi.

İlk 4 olimpiyatta madalya kazanamayan Türkiye, dereceye ilk kez Berlin 1936 Olimpiyatları'nda girdi.

Londra 1908'de Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen katılan Aleko Mulos ile başlayan Türkiye'nin olimpiyat yolculuğunda ilk madalya, Berlin 1936'da üçüncülük elde eden güreşçi Ahmet Kireççi ile geldi. İlk altın madalya ise yine aynı olimpiyatta güreşçi Yaşar Erkan tarafından kazanıldı.

Türkiye, olimpiyatlarda güreşte 29 altın madalya elde ederken 18 gümüş, 19 da bronz madalya aldı.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT MADALYALARI



Türkiye'nin katıldığı 23 olimpiyatta branşlara göre aldığı madalyalar şöyle: