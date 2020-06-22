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Spor

''Türkiye pandemide daha güvenli'' Güntekin Onay: ''Obi Mikel pişman olmuş''

Güntekin Onay, Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan John Obi Mikel'in pişman olduğunu söyledi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 20:34 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:34
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Trabzonspor'da, pandemi sonrasında ligin oynandığı ilk haftada sözleşmesini feshederek ayrılan John Obi Mikel "pişman oldu".

beIN Sports'ta konuşan Güntekin Onay, Nijeryalı yıldız için, "Obi Mikel'i biraz doldurdular ayrılık döneminde. Şu anda ayrıldığı için pişmanmış, Türkiye'nin pandemi konusunda daha güvenli olduğunu görmüş." ifadelerini kullandı.

John Obi Mikel ayrıldığı dönemde, "Kız arkadaşım bütün hafta İngiltere sınırlarının kapanması ve ülkemize geri dönememe ihtimalim yüzünden paniğe kapılmıştı. Bunun aylarca sürdüğünü düşünün. Aileme yardım etmek için çocuklarımı göremeyecektim! Tanrı onlara bir şey olmasına izin vermedi ama ben orada değildim. Bu fedakarlığı yapamazdım, onları yalnız bırakamazdım." demişti.

''Ben çektim, başkası çekmesin'' dedi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

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