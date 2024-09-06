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Spor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, bugünkü müsabakalarda 7 madalya kazanırken, toplamda madalya sayısı 20'ye yükseldi.

6 Eylül 2024 Cuma 16:08 - Güncelleme:
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdı
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Fransa'nın başkenti Paris'te tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını yaşayan ve madalya rekoru kıran Türkiye, oyunların dokuzuncu gününde 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanma başarısını gösterdi.

TÜRKİYE 20 MADALYAYA ULAŞTI

Tokyo 2020'deki 15 madalyayı Paris'te oyunların bitmesine 3 gün kala geçen Türkiye'nin toplamda ise 3 altın, 10 gümüş, 7 bronz olmak üzere 20 madalyası bulunuyor.

Türkiye'ye bugün Golbol Kadın Milli Takımı altın, para okçulukta Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu ikilisi, para masa tenisinde Kübra Korkut ve para halterde Besra Duman gümüş, para judoda Ecem Taşım Çavdar ve Cahide Eke, para masa tenisinde Ebru Acer bronz madalya kazandırdı.

Oyunlarda şu ana kadar en fazla madalya kazanan 15. ülke olan Türkiye, genel madalya sıralamasında ise 25. sırada bulunuyor.

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