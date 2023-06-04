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Spor

Türkiye Pist Şampiyonası 1. turu sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları sona erdi.

4 Haziran 2023 Pazar 19:09 - Güncelleme:
Türkiye Pist Şampiyonası 1. turu sona erdi
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Kocaeli Otomobil Spor Kulübünce Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk randevusunda "maxi grup"ta 5, "süper grup"ta ise 7 sporcu mücadele etti.

Dünkü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından ilk yarışların gerçekleştirildiği organizasyonda, ikinci yarışlar koşuldu.

ORGANİZASYON SONA ERDİ

Super Grup 1. Yarış'ta birinciliği Azizhan Kaya, ikinciliği Ümit Ülkü, üçüncülüğü Metin Çalışkan elde ederken, Super Grup 2. Yarış'ta ise Ömer Şamlı birinci, Metin Çalışkan ikinci ve Berkay Akça üçüncü oldu.

Maxi Grup 1. Yarış'ta Seda Kaçan birinci, Barkın Pınar ikinci, Gökhan Kellecioğlu üçüncü olurken, Maxi Grup 2. Yarış'ta Ümit Ülkü birinciliği, Barkın Pınar ikinciliği, Seda Kaçan üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçlarla şampiyona tarihinde ilk kez bir kadın pilot birincilik kazandı.

Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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