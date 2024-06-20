Türkiye-Portekiz maçını Felix Zwayer yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Bastian Dankert.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Felix Zwayer, Galatasaray'ın 2019 yılında Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçı yönetmişti. Galatasaray, o maçtan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Zwayer ayrıca Beşiktaş'ın 2016 yılında sahasında Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı mücadele düdük çalmıştı. Beşiktaş, o maçta Ukrayna ekibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Alman hakem ayrıca, siyah-beyazlıların 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Zwayer, Beşiktaş'ın 2014 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı da düdük çalmıştı.

Zwayer, 2015'te ise Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 3-0 kaybettiği maçta düdük çalmıştı.

Zwayer, Trabzonspor'un ise 2014 yılında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rostov ile 0-0 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

İŞTE O MAÇLAR

Rostov 0-0 Trabzonspor

Beşiktaş 3-1 Feyenoord

Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-1 Lokomotiv Moskova

Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev

Real Madrid 6-0 Galatasaray

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, EURO2024 F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek.