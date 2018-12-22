Türkiye Ragbi Ligi'nin finali İBB'nin destekleri ile İstanbul'da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaygın olarak yapılan sporların dışında az bilinen branşların gelişmesi ve bu branşlara ilginin arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası 500’e yakın spor organizasyonu düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ragbi Ligi için de desteğini gösteriyor. 2018 - 2019 Türkiye 13’lü Ragbi Ligi Büyük Finali Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

13’lü Ragbi Ligi 2018-2019 Sezonu Büyük Finali 12 takımın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak. Erkeklerde 10 takım kadınlarda da 4 takımla Ankara, Eskişehir, Edirne, İzmir ve İstanbul’da oynanan maçlarla devam eden ligin 22 Aralık Cumartesi günü yapılacak büyük finalinde; erkeklerde Ankara Phrygians - Kadıköy Bulls, kadınlarda da İzmir Batı Gücü - Ankara Phrygians müsabakaları sonucunda şampiyon takımlar belli olacak. Kadınlar İzmir Batı Gücü - Ankara Phrygians finali saat 15.30’da, Erkekler Ankara Phrygians - Kadıköy Bulls finali saat 17.00’da gerçekleştirilecek.

Maltepe sahilde bulunan İBB Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri’nde düzenlenecek olan şampiyonluk mücadelelerinin yanında; Trakya Gladyatörleri ve Eskişehir Gentlemen arasında erkekler üçüncülük, Eskişehir Aqua Warriors ve Kadıköy Bulls arasında da kadınlar üçüncülük maçları yapılacak. Ayrıca Bilgi Badgers ve Eskişehir Aqua Warriors takımları erkeklerde beşincilik adına mücadele edecek. Bosphorus Wolves ve İzmir Rebels erkek takımları da Fikirtepe’de yedincilik için karşı karşıya gelecek.

Müsabakaların başlangıç saatleri şu şekilde:

10.00 Erkekler Bilgi Badgers – Eskişehir Aqua Warriors (5.lik maçı)

12.00 Kadınlar Eskişehir Aqua Warriors – Kadıköy Bulls (3.lük maçı)

13.30 Erkekler Trakya Gladyatörleri – Eskişehir Gentlemen (3.lük maçı)

Erkekler Bosphorus Wolves – İzmir Rebels ekiplerinin yedincilik maçı saat 12.00’da Fikirtepe’de oynanacak.

RAGBİ NASIL BİR SPOR?

Ragbi Ligi 13’er kişilik takımlarla bir devresi 40 dakika olmak üzere iki devre olarak oynanan, ileriye pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert bir spor olarak biliniyor. Güç ve çeviklik kadar cesaretin de ön planda olduğu ragbide oyuncular genellikle 6 kişi “forward” ve 7 kişi de “back” olarak sahada konumlanıyor.

Forward oyuncuları fiziksel olarak daha ağır ve iri sporculardan oluşmaktadır. Ragbide çarpışmalarda ve daha ağır mücadelelerde forward oyuncuları dikkat çekerken, back pozisyonunda oynayan oyuncular daha hızlı, çevik ve sayı yapmaya odaklı oynuyorlar.

Hakem ve takım kaptanları dışında konuşmanın kesinlikle yasak olduğu ragbi maçlarında hakem kararlarına itiraz eden oyuncular oyundan uzaklaştırılıyor. Sert ve zor bir spor olarak görünse de ragbinin en dikkat çekici özelliklerinden birisi centilmenlik ve saygının da ön planda olması. Maç boyunca kıran kırana geçen mücadelelerin ardından sporcular skor ne olursa olsun karşılaşmaları dostça bitirip, maçı eğlenceli bir etkinliğe dönüştürüyor.