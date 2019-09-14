Türkiye rallisi dünyaca ünlü pilotları zorladı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağında çok sert ve kırıcı parkur olarak adlandırılan Çetibeli, İçmeler ve Ula etabında dünyaca ünlü pilotlar yoğun toz ve yol şartlarından dolayı yarışı tamamlamakta zorlandı.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan WRC'de dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris'in zorlu ve bir o kadar da doğa harikası parkurlarında gaza basıyor.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, dün sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 24,85 kilometrelik İçmeler etabında yarıştı. Pilotlar daha sonra 38,15 kilometrelik Çetibeli ve 16,57 kilometrelik Ula etaplarında mücadele etti.

Etaplarda bazı pilotlar araçlarıyla yoldan çıkarken bazı pilotlar ise lastik parçaladı. Ralliye katılan bazı araçlar ise yoğun toz ve yol şartlarından dolayı zarar gördü.