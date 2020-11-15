15 Kasım 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 17:18

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan, Rusya, Almanya ve Hırvatistan beraberlikleri sonrası milliler bu kez üç puan için sahada olacak. Hazırlıklar sonrasında Türkiye Rusya maçı kadrosu da belli oldu. Türkiye Rusya maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Rusya maçı kadrosu ilk 11'ler

Eksik oyuncuların yer almadığı takımlarda karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı ve Türkiye Rusya maçı kadrosu belli oldu. İşte Türkiye Rusya maçının detayları.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI KADROSU

Türkiye Rusya maçının A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MUHTEMEL İLK 11

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Mert, Zeki-Merih-Ozan-Caner, Ozan Tufan-İrfan Can, Cengiz-Hakan-Deniz, Cenk 11’ini sahaya çıkarması bekleniyor.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.