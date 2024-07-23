İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9315
  • EURO
    35,8403
  • ALTIN
    2547.93
  • BIST100
    11095.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Türkiye şampiyonu Buğlem Kılıç

Nevşehir Belediyesi sporcusu Buğlem Kılıç; U-11 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 54 Kg'da Türkiye Şampiyonu oldu.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 12:05 - Güncelleme:
Türkiye şampiyonu Buğlem Kılıç
ABONE OL

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U-11, U-13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 482 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Nevşehir Belediyesi sporcusu Buğlem Kılıç, U-11 54 Kg kategorisinde yarıştı. Kılıç; şampiyonada kategorisindeki tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Şampiyonu olan Buğlem Kılıç ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  • Buğlem Kılıç
  • Türkiye Şampiyonu
  • şampiyonluk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.