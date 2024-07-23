Türkiye şampiyonu Buğlem Kılıç

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U-11, U-13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 482 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Nevşehir Belediyesi sporcusu Buğlem Kılıç, U-11 54 Kg kategorisinde yarıştı. Kılıç; şampiyonada kategorisindeki tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Şampiyonu olan Buğlem Kılıç ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.