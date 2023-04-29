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Spor

Türkiye, serbest stilde üçüncü oldu

Antalya'da düzenlenen 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz serbest stilde üçüncü oldu.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Türkiye, serbest stilde üçüncü oldu
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Güreşte Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, kadınlar kategorisindeki şampiyonluğun ardından serbest stilde üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı organizasyonda, serbest stilde İran 193 puanla takım halinde birinciliği kazandı. Aynı kategoride Kazakistan 191 puanla ikinciliği elde ederken, Türkiye 155 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromen stilde takım klasmanında ise Azerbaycan 173 puanla birinciliği, Kazakistan 152 puanla ikinciliği, Gürcistan 139 puanla üçüncülüğü elde etti.

Uluslararası Zafer Kupası'nın son gününde grekoromen ve serbest kategorilerinde madalya kazanan sporcular şöyle:

GREKOROMEN

65 KİLO:

1- Rusitashvili Aleksandrr (Gürcistan)

2- Mohamadian Ahmadreza (İran)

3- Tchikaidze Giorgi (Gürcistan)

3- Emre Uğurlu (Türkiye)

80 KİLO:

1- Elmin Aliyev (Azerbaycan)

2- Kochalidze Luka (Gürcistan)

3- Abbasi Alireza Abghar (İran)

3- Tuğra Dayal (Türkiye)

110 KİLO:

1- Chilashvili Saba (Gürcistan)

2- Abdevali Amirhossein Morad (İran)

3- Ismagulov Bekzhan (Kazakistan)

3- Cemal Yusuf Bakır (Türkiye)

SERBEST

65 KİLO:

1- Almas Sabyr (Kazakistan)

2- Dasiyev Khizir (Fransa)

3- Sunkar Seidakhmet (Kazakistan)

3- Rufat Aslanuly (Kazakistan)

80 KİLO:

1- Rahmani Abolfazl (İran)

2- Deniz Kabaktaş (Türkiye)

3- Bexultan Bolatov (Kazakistan)

3- Yerkhan Abil (Kazakistan)

110 KİLO:

1- Yedige Kassimbek (Kazakistan)

2- Ruşen Arda Güler (Türkiye)

3- Berat Taşkın (Türkiye)

3- Shakeri Mersad (İran)

  • 25 Uluslararası Zafer Kupası
  • Antalya
  • Güreş

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