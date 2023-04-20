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Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta heyecanı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Hafta kapanış mücadelesinde ise Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Fenerbahçe - Merkezefendi Belediyesi Basket

22 Nisan Cumartesi

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor

15:30 Tofaş - A.Efes

18.00 Gaziantep Basketbol - Türk Telekom Spor

20.30 Galatasaray Nef - Büyükçekmece Basketbol

23 Nisan Pazar

13.00 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka

15.30 Konyaspor Basketbol - Bahçeşehir Koleji

18.00 Beşiktaş - Aliağa Petkim

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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