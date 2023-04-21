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Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

AA21 Nisan 2023 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Muradiye)

15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

18.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Ahmet Cömert)

20.30 Galatasaray Nef-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

23 Nisan Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Yarın:

14.00 Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor (Kepez Turgut Özal)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)

15.45 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bodrum)

17.30 OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor (M. Sait Zarifoğlu)

23 Nisan Pazar:

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Gemlik)

24 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

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