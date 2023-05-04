Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Gaziantep Basketbol ile A. Efes karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Aliağa Petkim'i ağırlayacak.
19.00 Gaziantep Basketbol - A. Efes
13.00 Galatasaray Nef - Konyaspor Basketbol
15.30 Tofaş - Darüşşafaka
18.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol
15.30 Beşiktaş - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Türk Telekom - Merkezefendi Belediyesi
19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim