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Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde 28. Hafta heyecanı 6-7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla sürecek.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Gaziantep Basketbol ile A. Efes karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Aliağa Petkim'i ağırlayacak.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 28. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

YARIN

19.00 Gaziantep Basketbol - A. Efes

6 MAYIS CUMARTESİ

13.00 Galatasaray Nef - Konyaspor Basketbol

15.30 Tofaş - Darüşşafaka

18.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

7 MAYIS PAZAR

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol

15.30 Beşiktaş - Frutti Extra Bursaspor

18.00 Türk Telekom - Merkezefendi Belediyesi

8 MAYIS PAZARTESİ

19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim

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