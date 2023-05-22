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Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.

Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.

Türk Telekom-Galatasaray Nef

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ

Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.

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