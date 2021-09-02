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Spor

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AA2 Eylül 2021 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:20
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında yarın son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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