İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0695
  • EURO
    20,7066
  • ALTIN
    1205.68
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye U-17 Milli Takımı, Almanya'ya 2-1 mağlup oldu
Spor

Türkiye U-17 Milli Takımı, Almanya'ya 2-1 mağlup oldu

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'da mücadele eden Türkiye, ilk maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Türkiye U-17 Milli Takımı, Almanya'ya 2-1 mağlup oldu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta, milli takımın golünü 49. dakikada Mertcan Ayhan attı. Almanya'nın gollerini ise 29. dakikada Charles Hermann ve 56. dakikada Noah Darvich kaydetti.

Grubun diğer maçında ise İspanya, Finlandiya'yı 2-1 yendi.

17 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'daki bir sonraki maçını 25 Mart Cumartesi günü İspanya ile oynayacak.

Millilerin Almanya ile yaptığı karşılaşmayı Antalya'da kampta bulunan ümit, 18 Yaş Altı, 17 Yaş Altı Kız milli takımlarının teknik heyetleri ve oyuncuları ile UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı aday antrenörleri tribünden takip etti.

Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 17 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.