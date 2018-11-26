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Türkiye Umut Nayir'i konuşuyor

Bursaspor'un genç golcüsü Umut Nayir, Akhisarspor maçında 2 gol atarak tarihi geri dönüşün baş mimarı oldu.

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Bursaspor'un genç golcüsü Umut Nayir, ligdeki ilk gollerini yeşil-beyazlıların Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada atarak takımının deplasmanda zafere ulaşmasında büyük katkı sağladı. 

Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun yokluğunda Umut Nayir sahneye çıktı. Süper Lig'in 13. haftasında yeşil-beyazlıların Akhisar Belediyespor'u 4-2 mağlup ettiği maçın 27. dakikasında Burak Kapacak'ın yerine oyuna dahil olan Nayir, 2 gol atarak muhteşem geri dönüşe büyük katkı sağladı. Bu sezon 6 lig maçında oyuna sonradan giren genç golcü, 133 dakika süre aldı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Nayir'in gol atması bu mevkide sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da yüzünü güldürdü. 

Golleri yeniler atıyor 

Öte yandan ligde 14 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor'da golleri sezon başında takıma katılan isimler atıyor. Yeni transferler, ligde geride kalan 13 haftada 11 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'da Aytaç Kara 3, Diafra Sakho, Iasmin Latovlevici ve Umut Nayir 2'şer, Allano Lima, Ertuğrul Ersoy, Ramazan Keskin, Umut Meraş ve sezon başında takımda ayrılan William Troost-Ekong ise 1'er gol attı. 

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