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Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Avrupa ikincisi millilere tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa ikincisi olan 17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 00:24 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 00:24
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Mehmet Akif Üstündağ, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sırayı alan milli takım için bir kutlama mesajı yayımladı.

Millilerin başarısını öven Üstündağ, "Gümüş madalya kazanma başarısı gösteren 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren, başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

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