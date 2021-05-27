Türkiye Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki grubu belli oldu

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:04 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:04

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Milli takım, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz

B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ

C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey Makedonya

D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan