İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, Gaziantep'te başladı
Spor

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, Gaziantep'te başladı

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı bin 474 pehlivanın katılımıyla Gaziantep'te başladı.

IHA1 Haziran 2024 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, Gaziantep'te başladı
ABONE OL

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, 31 Mayıs tarihinde düzenlenen kortejin ardından, Şahinbey Belediyesi Geneleksel Spor Merkezinde başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 31 Mayıs / 1-2 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleyeceği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı 80 bin metrekarelik Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde başladı. Organizasyona Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolünün yanı sıra derece elde etmek için ter döken bin 474 pehlivan katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.