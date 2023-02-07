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Spor

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan depremzedeler için bağış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için Türkiye Yelken Federasyonu, 100 bin lira nakit bağışta bulundu.

AA7 Şubat 2023 Salı 21:47 - Güncelleme:
Türkiye Yelken Federasyonu'ndan depremzedeler için bağış
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Türkiye Yelken Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 100 bin lira nakit bağış yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı bu felakette zarar gören vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla, AFAD Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan bağış kampanyasına Türkiye Yelken Federasyonu olarak 100.000 Türk Lirası yardımda bulunuyor ve tüm yelken ailesini katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede kurtarılmalarını temenni ederken, kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerimize güç kuvvet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye Oryantiring Federasyonu da atkı, bere, eldiven ve eşofman takımından oluşan ilk yardım kolilerini depremden etkilenen bölgelere gönderdiğini duyurdu.

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