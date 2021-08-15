İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2021 Pazar / 7 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5179
  • EURO
    10,0965
  • ALTIN
    487.526
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı
Spor

Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı.

AA15 Ağustos 2021 Pazar 18:20 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:20
ABONE OL

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 57, 63 ve +63 ile erkekler 66, 73 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı.

Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

57 kilo:

1. Fulya Ergen

2. Ervanur Efe

3. Deniz Yeşilyurt

3. Firdevs Dilbirliği

63 kilo:

1. Sinem Oruç

2. Tuana Gülenay

3. Esma Karaahmet

3. Atiye Naz Apar

+63 kilo:

1. Sema Mete

2. Sema Yıldırım

3. Ayşe Zöngür

3. Nisanur Serin

Erkekler:

66 kilo:

1. Tuğrul Koçak Pinegöz

2. Hamza Arslan

3. Kaan Kaymak

3. Çınar Türker

73 kilo:

1. Ömer Hökelek

2. Ömer Faruk Dilbirliği

3. Berat Abdullah Keskin

3. Alper Koçak

+73 kilo:

1. Fatih Dursun

2. Zübeyir Talha Polat

3. Battal Serdar Arslan

3. Aytaç Aykut Gündoğan

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.