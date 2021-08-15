Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 57, 63 ve +63 ile erkekler 66, 73 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı.
Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şöyle:
Kadınlar:
57 kilo:
1. Fulya Ergen
2. Ervanur Efe
3. Deniz Yeşilyurt
3. Firdevs Dilbirliği
63 kilo:
1. Sinem Oruç
2. Tuana Gülenay
3. Esma Karaahmet
3. Atiye Naz Apar
+63 kilo:
1. Sema Mete
2. Sema Yıldırım
3. Ayşe Zöngür
3. Nisanur Serin
Erkekler:
66 kilo:
1. Tuğrul Koçak Pinegöz
2. Hamza Arslan
3. Kaan Kaymak
3. Çınar Türker
73 kilo:
1. Ömer Hökelek
2. Ömer Faruk Dilbirliği
3. Berat Abdullah Keskin
3. Alper Koçak
+73 kilo:
1. Fatih Dursun
2. Zübeyir Talha Polat
3. Battal Serdar Arslan
3. Aytaç Aykut Gündoğan