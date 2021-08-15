Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı

AA 15 Ağustos 2021 Pazar 18:20 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:20

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 57, 63 ve +63 ile erkekler 66, 73 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı.

Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

57 kilo:

1. Fulya Ergen

2. Ervanur Efe

3. Deniz Yeşilyurt

3. Firdevs Dilbirliği

63 kilo:

1. Sinem Oruç

2. Tuana Gülenay

3. Esma Karaahmet

3. Atiye Naz Apar

+63 kilo:

1. Sema Mete

2. Sema Yıldırım

3. Ayşe Zöngür

3. Nisanur Serin

Erkekler:

66 kilo:

1. Tuğrul Koçak Pinegöz

2. Hamza Arslan

3. Kaan Kaymak

3. Çınar Türker

73 kilo:

1. Ömer Hökelek

2. Ömer Faruk Dilbirliği

3. Berat Abdullah Keskin

3. Alper Koçak

+73 kilo:

1. Fatih Dursun

2. Zübeyir Talha Polat

3. Battal Serdar Arslan

3. Aytaç Aykut Gündoğan