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Spor

Türkiye'de futbol hastalıklı hakemler saçlarımı beyazlattı

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya'ya gitti ve havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye ile ilgili de konuştu.

11.02.2020  16:27 - Güncelleme: 11.02.2020  16:27

Romanya'ya geri dönmek isterim, neden istemeyeyim ki! Geçmişimi hiçbir zaman inkar etmem. Yurt dışında milyonlarca para kazanılabiliyor, normal olarak dışarıya gitmek tercih edilir. Türkiye'deki futbol dünyası hastalıklı, futboldan ekmek yiyorlar ama yedikleri dünya hasta olmuş durumda. Türkiye'de gittiğim her şehirde beni tanıyorlar. 'Sumudica, Sumudica' diye bağırıyorlar, herkes beni biliyor. Saçlarıma bakın, beyazladım. Kardeşim yanıma geldi ve bana, 'Ne yaptın saçlarına, boyattın mı?' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Kalbimde ne oluyorsa, kafama yansıyor. Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı.

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