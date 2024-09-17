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Spor

Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı

Avrupa transferinin son gününde transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya ilgiyi arttırdı.

Akşam17 Eylül 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı
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Avrupa'da transferin son günlerinde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırarak müthiş bir kredi topladı... Milli futbolcunun önce Ay-Yıldızlı formayla İzlanda'ya karşı hat-trick yapması ve ardından Benfica adına çıktığı ilk maçta golle tanışması, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden A Bola, "Türkiye'deki iki medya kuruluşu Benfica maçlarını yayınlamaya başladı ve Kerem'in ilk maçını en az 200 bin Türk futbolsever canlı izledi. Fenomen 'Potter', Instagram'da 2.9 milyon takipçiyle Benfica ile yarışıyor. Belki de Kerem Aktürkoğlu'nun gördüğü bu ilgi, Avrupa'nın iki ikonik kulübü arasında güzel bir bağa sebep olur" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

YAKINDA GÖRECEKSİNİZ

Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim de Portekiz basınından O'Jogo'ya konuştu: "Tüm hocalar Kerem gibi oyuncu ister, yetenekli. Kendini çok geliştirdi. Herkese ilham verecek bir tarzı var. Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz.

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