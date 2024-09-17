Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı

Avrupa'da transferin son günlerinde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırarak müthiş bir kredi topladı... Milli futbolcunun önce Ay-Yıldızlı formayla İzlanda'ya karşı hat-trick yapması ve ardından Benfica adına çıktığı ilk maçta golle tanışması, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden A Bola, "Türkiye'deki iki medya kuruluşu Benfica maçlarını yayınlamaya başladı ve Kerem'in ilk maçını en az 200 bin Türk futbolsever canlı izledi. Fenomen 'Potter', Instagram'da 2.9 milyon takipçiyle Benfica ile yarışıyor. Belki de Kerem Aktürkoğlu'nun gördüğü bu ilgi, Avrupa'nın iki ikonik kulübü arasında güzel bir bağa sebep olur" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

YAKINDA GÖRECEKSİNİZ

Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim de Portekiz basınından O'Jogo'ya konuştu: "Tüm hocalar Kerem gibi oyuncu ister, yetenekli. Kendini çok geliştirdi. Herkese ilham verecek bir tarzı var. Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz.