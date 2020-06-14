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Spor

Türkiye'de transfer döneminin tarihi açıklandı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı resmen belli oldu. FIFA, 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

14 Haziran 2020 Pazar 18:15 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:16
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Koronavirüs nedeniyle ertelenen tüm Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin ne zaman başlayıp biteceği merakla beklenirken, FIFA ülkelerin takvimi ile ilgili güncelleme yaptı.

Buna göre Türkiye'de yaz transfer penceresi 1 Temmuz tarihinde açıklacak ve 22 Eylül tarihinde sona erecek. Takımlar bu dönemde yeni oyuncuları transfer edip FIFA sistemine kaydettirebilecekler.

Türkiye'de devre arası transfer döneminde ise büyük bir değişiklik olmazken, 1 Ocak ile 28 Ocak arasında transferler yapılabilecek.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMLERİ

Güncellenen tabloya göre İngiltere'de 19 Haziran ile 10 Eylül arasında, İspanya'da 1 Temmuz ile 14 Eylül arasında, sezonu iptal eden Fransa'da 1 Temmuz ile 18 Eylül arasında, İtalya'da 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında, ligleri en erken başlatan Almanya'da ise 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında transferler kaydettirilebilecek.ü

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