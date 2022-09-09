Türkiye'de yaz transfer dönemi bitti

Futbolda Türkiye için 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi", gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

Spor Toto Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 20'şer futbolcu alan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor oldu. Akdeniz temsilcisini 17 transferle VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 6 futbolcuyla İstanbulspor yaptı. Bu kulübü 7 transferle Fraport TAV Antalyaspor ve 8 transferle Demir Grup Sivasspor takip etti.