Türkiye'den Almanya'ya farklı tarife! Çeyrek finalde rakibimiz belli oldu

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde İspanya-Türkiye, Litvanya-Yeni Zelanda, ABD-Kanada ve Porto Riko-İtalya karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek final ve klasman (9-16) maçları 5 Temmuz Cuma günü yapılacak.
Turnuvada oynanan son 16 turu müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Porto Riko-Fransa: 91-84
Litvanya-Çin: 76-70
Filipinler-ABD: 45-141
İspanya-Gine: 77-55
Yeni Zelanda-Mısır: 85-64
İtalya-Avustralya: 95-91
Arjantin-Kanada: 71-77
Türkiye-Almanya: 81-54