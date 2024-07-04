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  • Türkiye'den Almanya'ya farklı tarife! Çeyrek finalde rakibimiz belli oldu
Spor

Türkiye'den Almanya'ya farklı tarife! Çeyrek finalde rakibimiz belli oldu

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, karşı karşıya geldiği Almanya'yı 81-54 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

4 Temmuz 2024 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Türkiye'den Almanya'ya farklı tarife! Çeyrek finalde rakibimiz belli oldu
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İspanya-Türkiye, Litvanya-Yeni Zelanda, ABD-Kanada ve Porto Riko-İtalya karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek final ve klasman (9-16) maçları 5 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Turnuvada oynanan son 16 turu müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Porto Riko-Fransa: 91-84

Litvanya-Çin: 76-70

Filipinler-ABD: 45-141

İspanya-Gine: 77-55

Yeni Zelanda-Mısır: 85-64

İtalya-Avustralya: 95-91

Arjantin-Kanada: 71-77

Türkiye-Almanya: 81-54

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