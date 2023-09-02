İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye'den ayrıldı! Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi
Spor

Türkiye'den ayrıldı! Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi

Sergio Oliviera'nın sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmamasının ardından Türkiye'den ayrılması sosyal medyada çok konuşuldu. Portekizli oyuncunun ayrılık sebebi ise belli oldu. İşte detaylar...

2 Eylül 2023 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Türkiye'den ayrıldı! Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi
ABONE OL

Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, eşi ve menajeri ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gitti.

31 yaşındaki futbolcu ile ilgili ayrılık iddiaları sosyal medyada konuşulurken, bu uçuşun sadece tatil amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Sergio Oliveira, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli ara nedeniyle verdiği izin dolayısıyla kısa süreliğine Atina'ya gitti.

Sergio Oliveira, birkaç günlük tatilin ardından İstanbul'a geri dönecek ve antrenmanlara başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.