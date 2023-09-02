Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, eşi ve menajeri ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gitti.

31 yaşındaki futbolcu ile ilgili ayrılık iddiaları sosyal medyada konuşulurken, bu uçuşun sadece tatil amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Sergio Oliveira, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli ara nedeniyle verdiği izin dolayısıyla kısa süreliğine Atina'ya gitti.

Sergio Oliveira, birkaç günlük tatilin ardından İstanbul'a geri dönecek ve antrenmanlara başlayacak.