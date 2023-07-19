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Spor

Türkiye'den U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda rekor

Helsinki'de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadan 6 madalya ile ayrılarak rekor kırdı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 01:25 - Güncelleme:
Türkiye'den U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda rekor
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 12-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya ile rekor kırdı.

Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya elde ederek tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

Turkcell sponsorluğundaki ay-yıldızlılar, Finlandiya'nın Espoo şehrinde 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda farklı kategorilerde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Millilerde, yüksek atlamada Ali Eren Ünlü ve 400 metre engellide İsmail Nezir altın madalya kazanırken, disk atmada Özlem Becerek ve 400 metre engellide Berke Akçam ile İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İsmail Nezir'den oluşan 4x400 bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Batuhan Çakır ise üç adım atlamada bronz madalya aldı

  • U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası
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