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Spor

Türkiye'den Yaz Oyunları'nda 5 madalya

Türkiye, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nı 5 madalyayla tamamladı.

25 Haziran 2023 Pazar 20:47 - Güncelleme:
Türkiye'den Yaz Oyunları'nda 5 madalya
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Türkiye, 190 ülkeden 7 bin sporcunun katıldığı organizasyonda 3x3 karma basketbol, yüzme, atletizm ve bocce dallarında 4 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 11 sporcuyla mücadele etti.

Son dönemin en iyi performansını sergileyen Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere oyunlarda 5 madalya kazandı.

ÇİFTE ALTIN MADALYA GELDİ

Atletizmde Ayşe Başaran, durarak uzun atlama ve 100 metrede şampiyon olarak organizasyonu çifte altın madalyayla tamamlamayı başardı.

3x3 Karma Basketbol Takımı gümüş madalya alırken, durarak uzun atlamada Alper Aydoğdu ve bocce branşında Fatmanur Gündüz bronz madalyanın sahibi oldu.

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