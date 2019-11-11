Türkiye-İzlanda maçına Anthony Taylor atandı
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
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