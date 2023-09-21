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Spor

Türkiye'nin FIFA sıralaması düştü!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak daha gerileyerek 42. sıraya yerleşti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin FIFA sıralaması düştü!
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.

İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi.

A Milli Futbol Takımı, 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sıraya yerleşti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1851-
2Fransa1840-
3Brezilya1837-
4İngiltere1794-
5Belçika1792-
6Hırvatistan1747-
7Hollanda1743-
8Portekiz1728+1
9İtalya1727-1
10İspanya1710-

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