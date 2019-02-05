Türkiye’nin hali ortada

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Mircea Rednic, kendisini ve futbol anlayışını eleştiren A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında çok sert ifadeler kullandı. Rednic, “Ayaklarını öpmem gerektiğini söylemiş. Gitsin bunu oğluna söylesin. Lucescu bana futbol falan öğretmedi. Sadece spor kariyerimde rehberlik etti. Onu dinlemekten çok daha önemli işlerim var. Türkiye’nin halini görüyoruz!” diye konuştu.