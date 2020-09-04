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Spor

Türkiye'nin ilk sanal maratonu 19-20 Eylül'de yapılacak

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Maratonda yer almak isteyenlere 19-20 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonunda kendi parkurunu seçip, dilediği yerden tek başına koşma imkanı verilecek.

AA04 Eylül 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 11:38
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen maraton, Tarihi Yarımada'da koşulacak. Yarışta katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yer almak isteyenler iki seçenekten birini tercih edecek. Sporseverlere, Tarihi Yarımada parkurunda sınırlı sayıdaki 21 kilometre koşucusundan biri olma ya da Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonunda kendi parkurunu seçip, dilediği yerden tek başına koşma imkanı verilecek. Sanal yarı maratona katılanlar, 19 ya da 20 Eylül tarihlerinde koşularını yapabilecek.

Dijital yarışta yer almak isteyen katılımcılar, "www.istanbulyarimaratonu.com" adresinden üye olarak giriş yapıktan sonra özel bir koşu kodu alacak. Sporcular, hangi koşu kategorisine kayıt olmak isterlerse (21 kilometre veya 10 kilometre) o kategorinin ücretini ödeyerek kaydını tamamlayacak. Kayıtların ardından katılımcıya özel bir koşu kodu verilecek.

Koşunun tamamlanmasının ardından katılımcılar uygulama üzerinden "Spor İstanbul'la Paylaş" butonuna tıklayarak verilerini Spor İstanbul datasına gönderebilecek. Kazananı ya da kaybedeni olmayan sanal yarı maratonu tamamlayan herkese sürpriz hediyeler verilecek.

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