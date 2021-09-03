Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi

AA 3 Eylül 2021 Cuma 15:44 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 15:45

Tokyo 2020'nin 10. gününde Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Öncesinde masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk, okçulukta Bahattin Hekimoğlu, tekvandoda Mahmut Bozteke bronz madalya elde etti.

Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere 15'e çıktı.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam 2004 Atina 1 - 1 2 2008 Pekin 1 - 1 2 2012 Londra 1 5 4 10 2016 Rio 3 1 5 9 2020 Tokyo (Devam ediyor) 2 4 9 15 TOPLAM 8 10 20 38

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PARALİMPİK OYUNLARI ŞAMPİYONU GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK TELEFONU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan milli takım ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise "Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah'a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.