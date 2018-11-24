Türkiye'nin skandal karar dediği pozisyona sadece bir kişi penaltı dedi
Dün akşam Serdar Aziz'in Skubic'in ayağına kayarak çaldığı topa sadece Turgay Demir penaltı dedi.
- StarSpor - Levent GÜLTEKİN
Dün akşam Konyaspor karşısında bir hayli zorlanan ve rakibin yaptığı büyük bir hatayla 1-0 öne geçen Galatasaray'da tam '3 puan cepte' denirken mücadelenin 89.dakikasında çalınan penaltı bir anda ortalığı karıştırdı.
Ceza sahası içerisine giren Skubic'in topuna kayarak müdahalede bulunan ve tehlikeli bir atağı sonlandıran Serdar Aziz'in bu müdahalesine penaltı çalan Göçek, VAR'a gitmeyerek skandal bir hataya imza atarken 1-1 biten 90 dakikanın ardından sarı kırmızılı yönetimden gelen açıklamalar ve taraftarların öfkesi bir türlü dinmedi.
Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı kararını ele alan yorumcuların hemen hemen hepsi Serdar Aziz'in topu temiz aldığı yönünde görüş bildirirken sadece bir isim çalınan penaltının doğru olduğunu iddia etti. Serdar'ın ters ayakla Skubic'e müdahele ettiğini belirten Turgay Demir, pozisyonun net penaltı olduğunu belirtirken, aynı programda yer alan diğer yorumculardan Evren Turhan ve Emre Bol kararın kesin olarak yanlış verildiğini ifade etti.
İşte diğer yorumcuların penaltı analizi...
Önder Özen: Penaltı değil
Ersin Düzen: Penaltı değil!
Erman Toroğlu: Penaltı değil
Rıdvan Dilmen: Penaltı değil
Tugay Kerimoğlu: Penaltı değil
Ali Ece: Penaltı değil
Bünyamin Gezer: Penaltı değil
Oğuz Çetin: Penaltı değil
Mehmet Demirkol: Penaltı değil
Turgay Demir: Penaltı
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