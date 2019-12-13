14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8145
  • 6,4631
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Türkiye’ye armağan olsun’

Gümüşdağ, “Mili duygularla oradaydık. Hocamıza ve tüm oyuncu kardeşlerime bize bu gururu yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum. Zaferi Türkiye’ye ve mehmetçiklere hediye ediyoruz” dedi. Buruk da, “Ülkemizin gurur duyacağı bir takım olduk” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1 yenerek adını son 32 takım arasına yazdıran Medipol Başakşehir’de büyük mutluluk yaşanıyor. “Gerçekten mutluyuz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Göksel Gümüşdağ, “100 yıllık Roma gibi, sayısız Almanya ve 2 UEFA şampiyonluğu olan Gladbach’ın önünde gruptan lider olarak çıkmak süper” dedi.

MUCİZEVİ BİR GALİBİYET KAZANDIK

Gümüşdağ, “Başakşehir’in ötesinde hepimiz milli duygularla oradaydık. Okan hocamızı ve tüm oyuncularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu galibiyeti tüm Türkiye’ye, Mehmetçik’e armağan ediyoruz. Gururluyuz, mutluyuz” diye konuştu. Teknik Direktör Okan Buruk da şunları söyledi: “Galibiyet gerekiyordu. Mucizevi bir sonuç aldık. Ülkemizin gurur duyacağı bir takım olduk. Başta oyuncular olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

ÜLKE PUANI İÇİN MÜCADELE ETTİK

 “Turnuvanın başından beri hep söyledik. En iyi 11’lerle maçlara çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ülke puanına katkı yapmaya çalıştık. Ülke puanının devam etmesini sağlayan takım olduk. Gelecek adına bizim yolumuza devam etmemiz önemliydi. Sonraki yıllarda Devler Ligi’ne doğrudan katılma adına çok daha önemli, bu yüzden de çok mutluyuz. Nereye kadar giderse gelecek turları geçmek için de elimizden geleni yapacağız.”

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Bir ülke daha ayaklandı! Avrupa'da bir patlak daha

Bir ülke daha ayaklandı! Avrupa'da bir patlak daha

Diyarbakır'daki mitinge yapılan saldırının faillerine müebbet

Diyarbakır'daki mitinge yapılan saldırının faillerine müebbet

Kaybolmuşlardı... 13 ay sonra bulundular

Kaybolmuşlardı... 13 ay sonra bulundular

Görüntüler dehşete düşürmüştü... Bakımevi hakkında soruşturma

Görüntüler dehşete düşürmüştü... Bakımevi hakkında soruşturma

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor
 

POPÜLER HABERLER

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

Ağaçtan, taştan heykeller yapıyor, Heykeltıraş çobanın tek hayali...

Ağaçtan, taştan heykeller yapıyor, Heykeltıraş çobanın tek hayali...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA