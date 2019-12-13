‘Türkiye’ye armağan olsun’

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1 yenerek adını son 32 takım arasına yazdıran Medipol Başakşehir’de büyük mutluluk yaşanıyor. “Gerçekten mutluyuz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Göksel Gümüşdağ, “100 yıllık Roma gibi, sayısız Almanya ve 2 UEFA şampiyonluğu olan Gladbach’ın önünde gruptan lider olarak çıkmak süper” dedi.

MUCİZEVİ BİR GALİBİYET KAZANDIK

Gümüşdağ, “Başakşehir’in ötesinde hepimiz milli duygularla oradaydık. Okan hocamızı ve tüm oyuncularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu galibiyeti tüm Türkiye’ye, Mehmetçik’e armağan ediyoruz. Gururluyuz, mutluyuz” diye konuştu. Teknik Direktör Okan Buruk da şunları söyledi: “Galibiyet gerekiyordu. Mucizevi bir sonuç aldık. Ülkemizin gurur duyacağı bir takım olduk. Başta oyuncular olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

ÜLKE PUANI İÇİN MÜCADELE ETTİK

“Turnuvanın başından beri hep söyledik. En iyi 11’lerle maçlara çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ülke puanına katkı yapmaya çalıştık. Ülke puanının devam etmesini sağlayan takım olduk. Gelecek adına bizim yolumuza devam etmemiz önemliydi. Sonraki yıllarda Devler Ligi’ne doğrudan katılma adına çok daha önemli, bu yüzden de çok mutluyuz. Nereye kadar giderse gelecek turları geçmek için de elimizden geleni yapacağız.”