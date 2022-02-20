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Spor

Türkiye'ye geldi! Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. Ancak Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlığı atlatarak CSKA Moskova'nın Türkiye kampına katıldı ve Rubin Kazan ile oynanan hazırlık maçında forma giydi.

star.com.tr20 Şubat 2022 Pazar 21:48 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 21:48
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Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı için korkulan olmadı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlığı atlatan Yusuf Yazıcı, takımı ile hazırlık için Türkiye'ye geldi. Milli oyuncu, Alanya'da yapılan çalışmalar kapsamında Rubin Kazan ile oynanan hazırlık maçında da sahada yer aldı.

YUSUF YAZICI, SAKATLIĞI ATLATTI

Geçtiğimiz günlerde Rus ekibinde yaşadığı sakatlıkla kaderinin Lille'deki gibi olmasından korkulan Yusuf Yazıcı, sakatlığı atlattı. Milli orta saha, takımının Türkiye'deki kampına katılarak Rubin Kazan ile oynanan maçta forma giydi.

TAKIMIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE'YE GELDİ

Yusuf Yazıcı, takımıyla birlikte Türkiye'de düzenlenen hazırlık kampı için Alanya'ya geldi. Rus ekibi oynadıkları hazırlık maçında Rubin Kazan ile 1-1 berabere kaldı.

RUSYA KARİYERİNE İYİ BAŞLADI

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 3 hazırlık karşılaşmasında forma şansı buldu. Yazıcı bu maçlarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak Rus ekibinde iyi bir başlangıç yaptı.

star.com.tr

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