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Türkiye'ye gelen Hollandalı hocalar arasında en kötüsü Cocu!

Phillip Cocu şu ana kadarki performansıyla Türkiye’ye gelen Hollandalı teknik adamlar arasında en kötüsü oldu. Sadece Fenerbahçe değil; Galatasaray’daki vatandaşlarının da gerisinde kaldı.

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Fenerbahçe Phillip Cocu ile anlaştığında gündeme gelen Hollandalı teknik adamlar konusunda korkulan başa geldi. Hollandalıların Türkiye’de başarılı olamadığı hatırlatmaları arasında imzayı atan Cocu da, geçmişte burada görev yapan vatandaşı meslektaşlarıyla benzer bir akıbeti yaşadı, ancak bir farkla...

Phillip Cocu şu ana kadarki performansıyla Türkiye’ye gelen Hollandalı teknik adamlar arasında en kötüsü oldu. Başakşehir karşısında da galibiyetin uzağında kalan Fenerbahçe, ligde ilk 8 haftayı 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet ile geçti.

Dirk Advocaat Fenerbahçe’deki ilk sekiz lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerin başındaki görevine Aydınspor’dan 6 gol yiyerek başlayan Guus Hiddink’in Fenerbahçesi ilk sekiz lig karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete imza attı.

Örnekler var

Galatasaray’ı 2009-10 sezonunda çalıştıran ve Frank Rijkaard ilk sekiz lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2015-16 sezonunda sarı-kırmızılılarda A takım teknik direktörlüğüne getirilen Jan Olde Riekerink ilk 8 maçını 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile kapadı. Cocu böylece sadece Fenerbahçe değil; Galatasaray’daki vatandaşlarının da gerisinde kaldı, Süper Lig’de büyük takımlarda görev yapan Hollandalılar arasında en kötü performansa imza attı.

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