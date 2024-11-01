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Spor

Türkiye'ye geri mi dönüyor! Paola Egonu için sürpriz iddia

VakıfBank'ın eski yıldızı Paola Egonu için İtalyan basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Şu anki kulübü Vero Volley Milano'da mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen oyuncunun Türkiye'ye geri döneceği öne sürüldü. Hatta Paola Egonu'nun opsiyonları arasında VakıfBank ve Galatasaray'ın olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

1 Kasım 2024 Cuma 11:50 - Güncelleme:
Türkiye'ye geri mi dönüyor! Paola Egonu için sürpriz iddia
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Dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Paola Egonu, Vero Volley Milano'da mutsuz ve oyuncunun İtalyan ekibinden ayrılması gündemde.

İtalyan basınından Volleyball'ın haberine göre Paola Egonu, Ekaterina Antropova ile takas edilip Scandicci'nin yolunu tutabilir.

Egonu'nun ABD'nin yeni ligi LOVB'un yolunu tutabileceği de haber detayında yer aldı.

Son olarak yıldız voleybolcunun opsiyonları arasında VakıfBank ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı.

Bu arada Paolo Egonu'nun sosyal medya hesabından VakıfBank'ta forma giydiği dönemde yapılan bir paylaşımı alıntılaması ve "Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya dünyada kelimeler yetmez" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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