Dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Paola Egonu, Vero Volley Milano'da mutsuz ve oyuncunun İtalyan ekibinden ayrılması gündemde.

İtalyan basınından Volleyball'ın haberine göre Paola Egonu, Ekaterina Antropova ile takas edilip Scandicci'nin yolunu tutabilir.

Egonu'nun ABD'nin yeni ligi LOVB'un yolunu tutabileceği de haber detayında yer aldı.

Son olarak yıldız voleybolcunun opsiyonları arasında VakıfBank ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı.

Bu arada Paolo Egonu'nun sosyal medya hesabından VakıfBank'ta forma giydiği dönemde yapılan bir paylaşımı alıntılaması ve "Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya dünyada kelimeler yetmez" ifadelerini kullanması dikkat çekti.