Tuzlaspor - Altınordu maçında ev sahibi güldü

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.
19. dakikada sağ kanatta Ferhat'ı geçip ceza sahasında son çizgiye inen Furkan'ın yerden penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Sami'nin müsait pozisyondaki vuruşu savunmada Erhan'a da çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada sol taraftan Fehat'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Mustafa Emre'nin vuruşu sağ kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.
44. dakikada Kutay'ın sol kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada Tayfun'un kafa vuruşu kaleci Ali Emre'nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1
47. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Onat Kutay, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem Özbay
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 23 Mustafa Emre Can), Gökhan Akkan, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Selçuk Alibaz), Safa Kınalı, Bardhi (Dk. 79 Diack), Onat Kutay Kurt
Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış (Dk. 78 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz (Dk. 88 Yusuf Arslan), Feyttullah Gürlük (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 65 Şeref Özcan), Enis Destan
Goller: Dk. 19 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 44 Tayfun Aydoğan, Dk. 47 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Enis Destan (Altınordu), Dk. 67 Rotman, Dk. 80 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)