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Spor

Tuzlaspor - Erzurumspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Tuzlaspor - Erzurumspor maçı Orhan Ovacıklı ve Ahmet Yazar'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:56
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen maçta, Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak Cansız

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 36 Mikulic), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 36 Onat Kutay Kurt), Bardhi, Safa Kınalı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Shala), Hasek, Estrela (Dk. 88 Olanare), Süleyman Koç (Dk. 57 Novikovas), Alican Özfesli (Dk. 57 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 19 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Oltan Karakullukçu, Dk. 89 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)

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