Tuzlaspor - Pendikspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demirci'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Eren Özyemişçioğlu pozisyonu yeniden izleyerek faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Muhammet Demirci, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Gökhan Akkan'ın gelişine yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdem son çizgiye inip kale sahasının önüne ortaladı. Kappel'in göğsüyle yaptığı vuruşta kaleci Emre gole izin vermezken dönen topu Regattin filelere gönderdi. 1-1

73. dakikada Yahaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Nzuzi Mata kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

90+2. dakikada Mata ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Yahaya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Bünyamin'i gördü. Bu futbolcu, istediği gibi vuramayarak topu boş kale yerine yandan auta yolladı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüseyin Aylak

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 63 Erol Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Yahaya, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 63 Mata), Adeniyi

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça (Dk. 46 Hasan Kılıç - Dk. 86 Oltan Karakullukçu), Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Thiam), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Kappel (Dk. 69 Ahmet Yazar), Regattin, Nikolics (Dk. 66 Görkem Bitin)

Goller: Dk. 45+3 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 49 Regattin (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Adeniyi, Dk. 81 Mata (Tuzlaspor), Dk. 15 Muhammed Akarslan, Dk.45+2 Murat Akça (Pendikspor)