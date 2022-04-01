Tuzlaspor, Ümraniyespor ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Tuzlaspor ile Ümraniyespor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonrasında gerginlik sona erdi.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Diack, Mehmet Coşkun (Dk 83 Samet Asatekin), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Çekdar Orhan (Dk. 67 Kulakov), Ahmet Yazar (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Safa Kınalı (Dk. 60 Harris)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 70 Napoleoni), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 82 Hüseyin Atakan Üner), Camara (Dk. 82 Mrsic), Del Valle, Bammou
GOLLER: Dk. 15 Ahmet Yazar (Tuzlaspor), Dk. 56 Del Valle (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Ferhat Öztorun, Dk. 88 Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Dk. 83 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)