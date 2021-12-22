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Spor

Tuzlaspor'da Şenol Fidan dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig 14. hafta erteleme maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik direktör Şenol Fidan, görevinden istifa etti.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:40
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, "Futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Performansımızı oyuna yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bu maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyordum ama olmadı. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ligde çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Tuzlaspor, 17 hafta sonunda 23 puanla 10. sırada yer alıyor.

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