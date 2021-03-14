AA 14 Mart 2021 Pazar 18:10 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 18:10

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, Tuzlaspor'da çok güzel günler yaşadığını belirterek, "Geçen sene buraya gelirken play-off'un dışındaydık. Almış olduğumuz galibiyetlerle kendimizi play-off'un içine atmıştık. Sonrasında da TFF 1. Lig'e çıkmıştık. Sezon başında da aynı rüzgarla kendimize bir hedef belirledik. Kimse bize şampiyon olun veya play-off'ta olun demedi. Aldığımız sonuçlar bizi zirveye doğru itekledi. Gerçekten de iyi işler yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Taşkın, bu sezon daha önce görevi bıraktığı döneme de değinerek, "Takımı play-off potasında bırakmıştım. Ardından ayrılık yaşadık. Benden sonra Ali Tandoğan hocamız geldi. O da iki yenilgi alınca ayrılmak zorunda kaldı. Maalesef futbolda hiçbir zaman dün yok. Hep aynı başarıyı istiyorlar. Benim dönmemde en büyük etken, futbolcu grubunun 'Hocam geri gel, biz sana inanıyoruz, beraber olalım.' çağrısıydı. Dönmem hataydı. Çok etkilendik. Başkanımızın da daveti bizi onurlandırdı. Bu şekilde geri dönüş yaptık." diye konuştu.

Oyuncularının üzerinde çok büyük baskı ve stres olduğunun altını çizen Taşkın, "Döndüğümde aynı Tuzlaspor'u bulduğumu söyleyemem. Takımı heyecanlandırmak adına çok büyük mesai harcadık. Baskı ve stresten dolayı maç kazanamıyoruz. Bugün de çocuklar çok istekli ve arzuluydular. Fakat girdiğimiz pozisyonları stresten dolayı değerlendiremedik. Hiç pozisyon vermeden 1-0 yenilgiyle ayrıldık. Maçın hakkı beraberlikti. Ancak mağlup olduk. Ben de aynı enerjiyi kendimde bulmadığım için, oyuncularıma soyunma odasında da söyledim, istifa ediyorum. Bu ayrılık iki tarafa da hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

UÇAR: "SEZONU EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"



Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Uçar, oyuncularının performansında övgüyle bahsederek, "Play-off için önemli iddiası bulunan Tuzlaspor'u iyi bir oyunla yenmek bizim için mutluluk verici. Karşımızda maça çok iyi hazırlanmış, iyi oyunculardan kurulu ve kazandıklarında ne pozisyona geleceğinin farkında olan bir ekip vardı. İlk 10 dakika bunu hissettirdiler. Daha çok topla oynayan, daha çok pozisyon bulan bir takımdık." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda da iyi oynadıklarını belirten Recep Uçar, "Duran toptan 75. dakikada bulduğumuz golle maçı kazandık. Çok anlamlı bir üç puan aldık. Oyuncularımın plana sadakati ve istediklerimizi yapmaları sevindirici. Oynadığımız oyun bize güzel şeyler hayal ettiriyor. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Herkesin de desteğiyle en iyi noktada sezonu tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.