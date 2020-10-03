Tuzlaspor'dan, Bursaspor karşısında müthiş geri dönüş

IHA 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:23 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:43

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Özer’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Altıparmak’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen İsmail Çokçalış’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Haydar’ın müdahalesine meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

11. dakikada sağ kanattan Recep’in ortasında topla buluşan Burak Kapacak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

20. dakikada Tuzlaspor’un baskı sonucu kazandığı topta pası alan Thuram’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Gökcan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen Erdem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

67. dakikada sağ taraftan Gökcan’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Özgür Can’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Turgut Doman xx, Seyfettin Ünal xx, Suat Güz xx

Tuzlaspor: Haydar x, Erdem xx, İsmail xx, Yohou xx, Ferhat xx Segbefia xx, Aykut xx (Yasin dk. 84 ?), Samet x (Ahmet dk. 16 x), Pucko x (Gökcan dk. 46 xx), Vedat x (Onat Kutay dk. 16 x) (Özgür Can Özcan dk. 59 xx), Thuram xx

Yedekler: Metin, Tarık

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bursaspor: Ataberk x, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt xx, Aykut xx, Onur xx (Ramazan dk. 81 ?), Emirhan xx, Burak Altıparmak xx, Recep xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 70 x), Burak Kapacak xx, Özer Hurmacı x (Ozan İsmail Koç dk. 38 x), Ali Akman xx (Çağatay dk. 70 x)

Yedekler: Deniz, Furkan, Ertuğrul, Batuhan, Vefa, Tugbey

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Thuram (dk. 20), Erdem (dk. 49 pen.), Özgür Can Özcan (dk. 67) (Tuzlaspor), Burak Altıparmak (dk. 6), İsmail Çokçalış (dk. 9), Burak Kapacak (dk. 11) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Ozan İsmail Koç (dk. 74) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Onat Kutay, Erdem, Segbefia, Erdem, Ferhat (Tuzlaspor), Aykut, İsmail Çokçalış, Özer, Çağatay (Bursaspor)

BURSASPOR’DA ÖZER HURMACI SAKATLANDI

TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanan Tuzlaspor-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı sakatlık yaşadı. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Bursaspor’da muhteşem bir asist yapan ve sahanın en iyi isimleri arasında yer alan Özer, 38’inci dakikada yerini Ozan İsmail Koç’a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddi olup olmadığı maç sonunda yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

BURSASPOR’DA 3 SENE SONRA BİR İLK

TFF 1.Lig’in 4. haftasının en çok dikkat çeken maçları arasında yer alan Tuzlaspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı takım ilk yarıda 3 gol buldu.

Bursaspor son olarak 2017-2018 sezonunda ilk 45 dakikada rakip ağları 3 kez sarsmıştı. 3 Aralık 2017’de oynanan Konyaspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı takım, Stancu, Jires Kembo ve Aziz Behich’le soyunma odasına 3-0 önde gitmişti.

Bu senaryo bugünkü Tuzlaspor maçında da gerçekleşti. Rakip ağları 3 kez sallayan yeşil beyazlı takım, kendi kalesinde bir gol gördü. Bursaspor’un golleri, Burak Altıparmak, İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak’tan geldi.

TANER TAŞKIN: “ZAMAN İÇERİSİNDE DAHA İYİ FUTBOL OYNAYACAĞIZ”

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, rakibin maçın başında iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bizim iyi başlamamız gereken bir maçta rakibimiz iyi başladı. Sonra 11 dakikada 3-0 geriye düştük. İçerideki oyuncu grubu için de zor bir pozisyon. Son derece soğukkanlılığı koruduk ve erken hamleler yaptık. Devrede 1 gol bulduk. Devrede 11 dakikada 3 gol yiyebiliyorsak maçı çevirebilecek golleri bulacağımızı anlattık. 3-3 eşitliği bulduk. Geri dönüş çok iyi oldu. Bunu 11-11 iken bulduk. Rakip 10 kişi kalınca kapanmayı tercih etti. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirseydik galip gelebilirdik. 4 maçta 8 puanlık durumumuz var. Lige yeni yeni adapte olmaya başladık. Yeni takım handikaplarını yaşıyoruz. Zaman içerisinde daha iyi futbol oynamak için çok çalışacağız. Oyuncu grubuma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kaybetmeye tahammülü olmayan, kazanma arzusuyla olan bir takım vardı. İnşallah ilerleyen haftalar çok çok daha iyi bir Tuzlaspor seyredecek” dedi.

FAZLI TAN: "11 DAKİKADA FIRTINA GİBİ ESTİK AMA MAÇIN SONUCU 3-3 BİTTİ"

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Bursaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, "İlk 11 dakikada 3 tane gol attık 3-0 öne geçtik. Devrenin sonuna kadar 3-1 değil de 6-1’de bitebilirdi. İkinci yarının başında gol yeme hastalığımız devam ediyor. Erken bir gol yedik ve 3-2 ye geldi. Sonrasında oyunu tutmak için savunma yaparken, 3. golü kalemizde gördük. 10 kişi kaldığımız süreç içerisinde 3-3’e gelmiş maçı en azından 1 puan amacıyla tutmaya çalıştık. Üzgünüz. 4 haftada 8 gol yedik. Ciddi anlamda savunma çalışmamıza rağmen buna bir çözüm üretemedik. Bu noktada milli takım arasında daha iyi çalışıp savunmaya çözüm bulmamız gerekiyor. Daha iyi savunma yaparak gol pozisyonları vermezsek sıkıntı olmaz. Taraftarımızdan ve herkesten özür diliyoruz. 11 dakikada fırtına gibi estik ama maçın sonucu 3-3 bitti" diye konuştu.