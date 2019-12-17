İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8883
  • EURO
    6,5656
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    111074
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan olayları anlattı
Spor

Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan olayları anlattı

Tuzlasporlu Muhammed Akarslan Galatasaray karşılaşması sonrası çıkan olayları anlattı.

17.12.2019  23:33 - Güncelleme: 17.12.2019  23:33

Tuzlasporlu Muhammed Akarslan, Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Maça ilk maçtaki avantajlı skoru kullanarak çıkmak istediklerini belirten Akarslan çıkan olayları ise şöyle anlattı, "İlk maçın avantajını kullanmak istedik, Galatasaray skoru buldu ama olay çıktı. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımlarından. Muslera geldi ağza alınmayacak sözler söyledi. Geldi arkadaşımızın kafasına vurdu. Bunlar hoş değil. Galatasaray 4-0 yapınca kaleden hareket yaptı. Sonra maç bitince koridora geldi arkadaşımıza geldi. Birisi de ismini bilmiyorum kafa attı, arkadaşımızın kafası yarıldı bu olaylar hiç yakışmadı."

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...
Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'
'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi
İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz
CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.