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Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Yolun sonunda kupa bizim olacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan milli takımı kutlayarak, 'Yolun sonunda kupa bizim olacak, biz bunun için geldik. Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız.' dedi.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Yolun sonunda kupa bizim olacak
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin Polonya galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de Polonya'yı 3-0 yendiği çeyrek final maçından sonra TVF Başkanı Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çift mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Bize bu mutluluğu yaşattıkları için emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Yolun sonunda kupa bizim olacak, biz bunun için geldik. Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız." diye konuştu.

Polonya'nın FIVB Milletler Ligi'nde grup aşamasını birinci bitirdiğini hatırlatan Üstündağ, "Polonya güçlü bir takımdı. Bu maçın telafisi yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada madalya şansımız var. İtalya son Avrupa şampiyonu. ABD olimpiyat şampiyonuydu, yendik. Şimdi de son Avrupa şampiyonunu yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • TVF Başkanı
  • Yarı Final
  • 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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